Энергетики ДРСК проводят модернизацию линии 110 кВ в Артёме

СЕГОДНЯ 05:51 2019-09-02T05:51:18+03:00

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Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК) выполняет замену провода на линии электропередачи 110 кВ в Артёме. Это позволит увеличить выдачу мощности для потребителей Артёмовской ТЭЦ.

Линия 110 кВ связывает Артёмовскую ТЭЦ с подстанцией «Шахта 7» и является ключевой в схеме электроснабжения Артёма. Замена провода на ЛЭП проводится без отключения потребителей города.

Энергетики меняют существующий провод, а так же выполняют замену и усиление трёх опор. Замена провода на ЛЭП будет произведена полностью – это более 43 км. Впервые при модернизации ЛЭП Приморские электрические сети используют провод одного из ведущих производителей электрического кабеля.

«Технические характеристики провода позволят увеличить пропускную способность линии почти в два раза, одновременно избежав таких эксплуатационных проблем как провис и обрыв провода, - рассказывает Константин Долганин, заместитель главного инженера филиала «Приморские электрические сети». - Из всех приморских городов Артём наиболее остро испытывает дефицит имеющейся мощности. В городе активно идёт индивидуальное и коммерческое строительство, уже подключенные потребители увеличивают мощность – это повышает нагрузку на действующую сеть. Реконструкция одной из основных линий, питающей Артём позволит исправить ситуацию с нехваткой мощности».

Техническое перевооружение линии 110 кВ проводится в рамках инвестиционной программы филиала «Приморские электрические сети». Выполняемые работы позволят увеличить выдачу мощности от Артёмовской ТЭЦ, а также повысят надёжность электроснабжения потребителей в предстоящий отопительный период.

ИСТОЧНИК KP.RU