2019-09-02T07:48:26+03:00
Общество

Синоптики предупреждают о тайфуне «Линглинг», который может обрушиться на Приморье

Перед его возможным выходом в регионе ожидаются небольшие осадки
Кристина ГРИН
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7 сентября тайфун будет в районе Корейского полуострова.7 сентября тайфун будет в районе Корейского полуострова.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Очередной циклон может стать причиной стихийного бедствия для жителей Приморского края. Сформировывается он на территории Филиппин. Позже стало известно, что это не просто непогода, а тайфун «Линглинг». Сейчас он на стадии зарождения.

Тропический циклон может приблизиться к южной части региона в эти выходные. Но, к сожалению, предсказать судьбу пока еще несуществующего тайфуна, сложно. То, что он пока далеко, это точно.

- Предугадать развитие событий нельзя. Нам известно, что 7 сентября он будет в районе Корейского полуострова, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета. - Дальше он сместится и будет проходить вдоль Японских островов. По нашим расчетам, он не заденет Приморский край. Но расслабляться не стоит, мы не знаем, как он поведет себя на самом деле.

К слову, это 15 тайфун, зародившийся в Тихом океане с начала года. Сперва ему был присвоен 15 порядковый номер, затем он получил название «Линглинг».

По данным синоптиков, на этой неделе погода все же ухудшится. Небольшие дожди прогнозируются в регионе с пятницы на субботу. Но тайфун не имеет к этому никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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