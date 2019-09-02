Синоптики предупреждают о тайфуне «Линглинг», который может обрушиться на Приморье
Очередной циклон может стать причиной стихийного бедствия для жителей Приморского края. Сформировывается он на территории Филиппин. Позже стало известно, что это не просто непогода, а тайфун «Линглинг». Сейчас он на стадии зарождения.
Тропический циклон может приблизиться к южной части региона в эти выходные. Но, к сожалению, предсказать судьбу пока еще несуществующего тайфуна, сложно. То, что он пока далеко, это точно.
- Предугадать развитие событий нельзя. Нам известно, что 7 сентября он будет в районе Корейского полуострова, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета. - Дальше он сместится и будет проходить вдоль Японских островов. По нашим расчетам, он не заденет Приморский край. Но расслабляться не стоит, мы не знаем, как он поведет себя на самом деле.
К слову, это 15 тайфун, зародившийся в Тихом океане с начала года. Сперва ему был присвоен 15 порядковый номер, затем он получил название «Линглинг».
По данным синоптиков, на этой неделе погода все же ухудшится. Небольшие дожди прогнозируются в регионе с пятницы на субботу. Но тайфун не имеет к этому никакого отношения.
ИСТОЧНИК KP.RU