Luxury-туры в Приморье за полмиллиона рублей предлагают купить туристам

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-02T14:54:30+03:00

Пролет в бизнес-классе, личные массажист и горничная и безлимитный прокат катера - все это за полмиллиона рублей. Фото: администрация Приморского края.

Изменить размер текста: A A

10 дней 9 ночей. Хабаровск-Владивосток. Стоимость турпоездки – полмиллиона рублей. И нет, это не шутка. Такое предложение появилось на одном из сайтов агентств, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Что же предлагают организаторы путешествия за такие деньги? В стоимость включены: перелет, разумеется, в бизнес-классе, поездка по городу на иномарке класса люкс, уютный номер с личной горничной в отеле «Океан», занятия с тренером по йоге, хамам и спа-процедуры, личный массажист. На завтрак в постель вам подадут свежие морепродукты и шампанское. Стол на обед и ужин вам накроют уже на террасе. Трапезничать вы будете с видом на море. Да и в принципе все меню шеф-повар будет составлять индивидуально для вас.

Бассейн для покупателей такой поездки будет работать круглосуточно. За тур в полмиллиона вам предоставят бессрочный прокат катера и лодок.

Безлимит распространяется и на бар. Он будет пополняться ежедневно, пустым его вы не увидите.

Любопытно, найдутся ли те, кто раскошелится на такую поездку и будет готов попрощаться с половиной миллиона рублей. Время покажет. А пока можно просмотреть материал «Комсомолки», в котором мы подготовили для своих читателей подборку отелей с разной ценовой политикой, список ресторанов и кафе, которые стоит посетить во Владивостоке, а также много всего интересного и полезного для туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU