2019-09-02T09:58:19+03:00
Общество

В России стартовала подписная кампания на 1 полугодие 2020 года

Успей оформить подписку на любимые издания со скидкой
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1 сентября началась подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2020 года. В почтовых отделениях по всей стране и на сайте доступно оформление подписки на более чем 4200 журналов и газет.

Из подписного каталога Почты России можно выписать федеральную, региональную или районную прессу. Удобная навигация сайта и поиск изданий по теме, алфавиту, через строку поиска помогут клиенту быстро найти журнал или газету на любой вкус и буквально в пару кликов оформить подписку на любимое издание с доставкой в любую точку страны.

«Мы отмечаем, что интерес россиян к печатной прессе по-прежнему велик. Газетам доверяют, они пользуются заслуженным авторитетом у своих читателей, – отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. – Почта России стремится сделать процедуру оформления подписки максимально простой для клиента. Мы постоянно анализируем потребительский спрос и оптимизируем удобство сайта».

На сайте и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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