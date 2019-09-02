10 дней в Приморье ищут подростка, следком расследует дело по статье «Убийство»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-02T11:35:49+03:00

Подросток ушел в лес за грибами и не вернулся

Изменить размер текста: A A

Пятнадцатилетний Василий Ковалев пропал без вести 23 августа. Ушел в лес за грибами и не вернулся. С тех пор уже 10 дней волонтеры и представители государственных служб прочищают километры глухой тайги в поисках подростка. Юноша исчез неподалеку от поселка Тигровый Анучинского района, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на «Примпоиск».

За почти 10 суток 300 человек обследовали более 200 квадратных километров. Привлекали и вертолеты и квадрокоптеры.

- Люди работали на износ, в штаб возвращались поздно ночью полностью мокрые. Сушились и рано утром снова выходили на поиск. Некоторые срывали голос, так как не теряют надежды и продолжают в лесу кричать имя подростка, - пишет представитель отряда добровольцев «Примпоиск».

Сегодня, 2 сентября, волонтеры взяли передышку и временно разъехались по домам. Отдохнуть для того чтобы потом возобновить поиски.

На месте остались сотрудники полиции, МЧС ,Россгвардии, ОМОНа, Следкома и других ведомств.

Следственный комитет еще 29 августа по признакам преступления возбудил уголовное дело по 105 статье «Убийство». Напомним, что Василий ушел с территории лесозаготовительной деляны в районе 7 километров от села Тигровое около 12 часов дня. Юноша был одет в черную куртку, темное трико и резиновые сапоги. Сам темноволосый, роста около 165 сантиметров, худощавый.

Все желающие принять участие в поисковых мероприятиях по розыску пропавшего подростка, имеющие зарегистрированное охотничье оружие, а также технические средства и навыки ориентирования в труднодоступной местности, могут обращаться к координатору деятельности добровольцев отряда «ПримПоиск» - т. 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07, либо написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Телефон оперативного сотрудника ОМВД России по Михайловскому району - 8 999 296 92 86.

ИСТОЧНИК KP.RU