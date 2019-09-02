50 000 волонтеров со всей России направлено для устранения последствий паводков на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-02T15:23:54+03:00

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На Дальнем Востоке уже завтра, 3 сентября, начнется масштабный эко-марафон, в котором примут участие 50 тысяч волонтеров. Добровольцы со всей России будут убирать водоемы и их берега от мусора. Мероприятия пройдут в субъектах Дальневосточного федерального округа, в том числе и в пострадавшем от паводков Приморье.

Открытие масштабного эко-марафона «Чистые берега Дальнего Востока» состоится в бухте Патрокл. Старт марафону в первый день Восточного экономического форума даст министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

- Дальний Восток занимает ведущее место по обеспеченности водными ресурсами. Их обилие и богатство делают эту территорию, действительно, уникальной и стратегически важной для страны. Одновременно с этим, территории сохраняют уязвимость перед стихийными явлениями. Я надеюсь, что добровольцы, участвующие в масштабном эко-марафоне «Чистые берега Дальнего Востока», возьмут эту практику за традицию. Воспитание культуры бережного отношения к водным ресурсам и развитие эковолонтерских движений – в числе приоритетных направлений государственной политики и залог эффективной реализации нацпроекта «Экология»», - отметил глава минприроды России Дмитрий Кобылкин.

До 8 сентября на территориях Приморского, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краев, Еврейской автономной, Сахалинской и Магаданской областей, Чукотского автономного округа, а также в Республике Саха (Якутия) пройдут мероприятия марафона. На уборку берегов водных объектов выйдут около 50 000 добровольцев. Большая часть уборок будет проведена с применением технологии раздельного сбора мусора.

Напомним, с 2019 года Всероссийская акция по уборке водоёмов и их берегов «Вода России» проводится Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов в рамках нацпроекта «Экология». За 6 лет проведения Акция объединила более 5 млн. неравнодушных к вопросам чистоты водоемов людей по всей стране.

Отличительной особенностью этого года стала серия эко-марафонов. С привлечением более полумиллиона волонтеров будут очищены от бытового мусора более сотни уникальных водных объектов страны. В серии ожидается 8 эко-марафонов: «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма» и марафон в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU