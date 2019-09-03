Во Владивостоке ищут двух детей, сбежавших из «Паруса надежды»

СЕГОДНЯ 04:36 2019-09-03T04:36:18+03:00

Подростки пропали два дня назад, с тех пор об их местонахождении ничего неизвестно

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1 сентября из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» сбежали два подростка. В последний раз сотрудники организации видели Романа Берген 2004 года рождения и Леонида Булова 2003 года рождения в обеденное время два дня назад, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». К сожалению, с тех пор об их местонахождении ничего неизвестно ни специалистам центра, ни волонтерам «Примпоиска», ни полицейским. Дети будто сквозь землю провалились.

Чтобы разыскать подростков, вернуть их в центр и удостовериться, что их жизням ничего не угрожает, волонтеры просят о помощи.

Леонид Булов

Приметы: худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, волосы темные, стрижка короткая, большой нос.

Был одет: черные штаны, красная футболка.

Роман Берген

Приметы: на вид лет 15, худощавое телосложение, рост 168-170 сантиметров, русые волосы, короткая стрижка, удлиненная челка.

Был одет: штаны в клетку, кофта с длинными рукавами, черные кроссовки.

Если вы видели этих мальчиков или знаете что-либо об их местоположении, сообщите в полицию по номерам 02, 102, или же волонтерам «Примпоиска» по номеру: 8-914-721-22-32.

ИСТОЧНИК KP.RU