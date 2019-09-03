Просто он еще молодой: 18-летний парень разбился на мопеде
Молодой парень, вчера, 3 сентября, на Русском острове попал в ДТП, потому что не справился с управлением мопеда. Водитель пострадал, но жив, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Юноше всего лишь 18 лет. Двигался он мопеде марки Honda среди белого дня. Дождя на удивление не наблюдалось, поэтому и асфальт был сухой. В социальных сетях опубликовали видеозапись с пострадавшим человеком.
Молодой парень не справился с управлением мопеда во Владивостоке. Видео предоставлено группой dpskontrol_125rus.! другой источник
На видео парень лежит прямо на дороге. Рядом с ним стоит сотрудник правоохранительных органов и звонит по телефону. Вероятно, вызывает карету скорой помощи. Вскоре горе-водителя госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU