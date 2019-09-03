Просто он еще молодой: 18-летний парень разбился на мопеде

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-03T11:57:35+03:00

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Молодой парень, вчера, 3 сентября, на Русском острове попал в ДТП, потому что не справился с управлением мопеда. Водитель пострадал, но жив, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Юноше всего лишь 18 лет. Двигался он мопеде марки Honda среди белого дня. Дождя на удивление не наблюдалось, поэтому и асфальт был сухой. В социальных сетях опубликовали видеозапись с пострадавшим человеком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/729751" frameborder="0"></iframe> Молодой парень не справился с управлением мопеда во Владивостоке. Видео предоставлено группой dpskontrol_125rus.! другой источник

На видео парень лежит прямо на дороге. Рядом с ним стоит сотрудник правоохранительных органов и звонит по телефону. Вероятно, вызывает карету скорой помощи. Вскоре горе-водителя госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU