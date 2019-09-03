2019-09-03T12:21:35+03:00
Спорт

Спортсмены из Приморья завоевали золотые медали на первенстве Европы по кикбоксингу

Всего в соревновании принимали участие порядка полутора тысяч ребят [фото]
Кристина ГРИН
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Всего в состав сборной страны вошли 270 спортсменов, среди них - 10 приморцев. Фото: предоставлено героем публикации.Всего в состав сборной страны вошли 270 спортсменов, среди них - 10 приморцев. Фото: предоставлено героем публикации.
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39 стран. 1,5 тысячи спортсменов. Среди них 10 ребят из Приморского края, которые вошли в состав сборной страны. Так, в венгерском городе Дьер состоялось первенство Европы по кикбоксингу. Соревнование проходило с 24 по 31 августа.

Уже третьего сентября участники из Приморья вернулись домой с хорошими новостями. В составе сборной они завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

- Результатами я остался доволен. Готовились к первенству Европы с мая, - рассказывает Семен Полищук, тренер юношеской команды. – Конечно, хотелось бы, чтобы золотых медалей было не меньше десяти, но есть к чему стремиться. Отлично на соревнованиях себя проявили Ильяс Казимов, Роман Логиновских и Даниил Сурменко.

Спортсмены из Приморья завоевали три золотые медали. Фото: предоставлено героем публикации.

Спортсмены из Приморья завоевали три золотые медали. Фото: предоставлено героем публикации.

В числе тех, кто показал самый высокий результат - 16-летний Ильяс Казимов, который принес команде одну из заветных золотых наград.

- Конечно, приходилось во многом себя ограничивать. Пока друзья гуляли, я ходил на тренировки, чтобы пройти все региональные этапы и войти в сборную страны, - рассказывает корреспонденту «КП - Владивосток» Ильяс Казимов. – Вообще спортом я занимаюсь больше восьми лет. Не мне, конечно, оценивать результаты первенства, но я думаю, что мне есть над чем поработать. Нужно хорошо потрудиться, чтобы в следующем году улучшить свои результаты.

Гордится успехами Ильяса не только его мама Виктория, но и все спортивное сообщество региона. Редакция «Комсомольской правды - Владивосток» присоединяется к поздравлениям и желает приморским спортсменам удачи и новых побед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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