Погода во Владивостоке на 4 сентября 2019 года: днем до +23 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 03:18 2019-09-04T03:18:29+03:00

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На погоду в Приморье 4 сентября влияет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер берет направление с юга. Температура воздуха в пределах от 19 до 30 градусов выше ноля.

Во Владивостоке по прогнозу осадков не ожидается. На небе переменная облачность. южный и юго-восточный ветер в течение дня разойдется от умеренного до сильного. Температура воздуха +21...+23 градуса.

В Уссурийске так же, как и в приморской столице, переменная облачность. Может пойти небольшой кратковременный дождь. Вечером умеренный ветер усилится. Температура воздуха +24...+26 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер по шкале не превысит значения «умеренный». Температура воздуха +22...+24 градуса.

Максимальная измеряемая температура приморских вод зарегистрирована сегодня в заливе Посьет – 23 градуса со знаком плюс. В Амурском заливе на одно деление меньше – 22 градуса. В бухте Находка температура воздуха 19 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU