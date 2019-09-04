Съемочный процесс группы блогеров стал причиной разбирательств ФСБ в аэропорту Владивостока
Третьего сентября в аэропорту Владивостока произошел неприятный инцидент. Двое мужчин на входе в аэровокзальный комплекс дальневосточной столицы не стали выполнять законные требования сотрудников службы авиационной безопасности.
Вместо этого они стали демонстрировать мастерство использования нецензурной брани, провоцировать полицейских и снимать все происходящее на камеру, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Примечательно, что, по некоторым данным, сотрудники ФСБ и ФСО передавали коллегам из полиции, что необходимо задержать нарушителей для установления их личностей, но те, к сожалению, повели себя пассивно.
Оперативникам из федеральной службы безопасности пришлось разбираться с происходящим самостоятельно. Они подготовили объяснения и заявления от САБ о неадекватном поведении граждан.
Как сообщает источник «КП-Владивосток», ориентировки на мужчин были переданы сотрудникам ГИБДД для оперативного задержании.
Позже стало известно, что нарушителями являются блогеры ютуб-канала Mr Rissso. Они как раз специализируется на провокации правоохранителей. В частности - сотрудников ДПС. Есть предположение, что мужчины планируют выводить из себя владивостокских полицейских ради хайпа.
ИСТОЧНИК KP.RU