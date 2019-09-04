Съемочный процесс группы блогеров стал причиной разбирательств ФСБ в аэропорту Владивостока

СЕГОДНЯ 04:15 2019-09-04T04:39:59+03:00

Позже выяснилось, что весь инцидент проходил по сценарию ютуб-звезд

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Третьего сентября в аэропорту Владивостока произошел неприятный инцидент. Двое мужчин на входе в аэровокзальный комплекс дальневосточной столицы не стали выполнять законные требования сотрудников службы авиационной безопасности.

Вместо этого они стали демонстрировать мастерство использования нецензурной брани, провоцировать полицейских и снимать все происходящее на камеру, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Примечательно, что, по некоторым данным, сотрудники ФСБ и ФСО передавали коллегам из полиции, что необходимо задержать нарушителей для установления их личностей, но те, к сожалению, повели себя пассивно.

Оперативникам из федеральной службы безопасности пришлось разбираться с происходящим самостоятельно. Они подготовили объяснения и заявления от САБ о неадекватном поведении граждан.

Как сообщает источник «КП-Владивосток», ориентировки на мужчин были переданы сотрудникам ГИБДД для оперативного задержании.

Позже стало известно, что нарушителями являются блогеры ютуб-канала Mr Rissso. Они как раз специализируется на провокации правоохранителей. В частности - сотрудников ДПС. Есть предположение, что мужчины планируют выводить из себя владивостокских полицейских ради хайпа.

ИСТОЧНИК KP.RU