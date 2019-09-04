Генпрокуратура впервые открыла свой интерактивный стенд на ВЭФ-2019

СЕГОДНЯ 04:33 2019-09-04T04:54:18+03:00

В течение всего форума бизнесмены и инвесторы могут обратиться в ведомство [фото]

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Во Владивостоке продолжается юбилейный Восточный экономический форум. Российские министерства и ведомства презентуют свои стенды, на которых рассказывают о своих достижениях и новшествах в работе. Впервые свою площадку открыла Генеральная прокуратура России, где будут принимать бизнесменов, а также пройдет ряд сессий. Об этом сообщает корреспондент «КП-Владивосток» с полей ВЭФ.

Ведомство вместе с экспертами обсудит защиту прав резидентов ТОСЭР и Свободного порта «Владивосток». Фото: Вадим Попов.

- Наш продукт, особенно в тематике экономики, - закон и восстановленные права предпринимателей. Это наша основная задача и с ней мы справляемся неплохо, - сказал Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ.

На три дня работы форума запланирована сетка активностей в рамках работы стенда. Ведомство вместе с экспертами обсудит защиту прав резидентов ТОСЭР и Свободного порта «Владивосток», проблемы административного и силового воздействия на бизнес, механизмы противодействия коррупции и многое другое.

На площадке будут принимать бизнесменов, а также пройдет ряд сессий.Фото: Вадим Попов.

Главным событием станет личный прием генерального прокурора России. Юрий Чайка поговорит с бизнесменами, а затем выступит на профильной сессии ВЭФ.

ИСТОЧНИК KP.RU