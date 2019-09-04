Специалисты не исключают версию поджога: два дорогих авто сгорели на парковке в Уссурийске

СЕГОДНЯ 05:20 2019-09-04T05:20:30+03:00

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Два дорогостоящих автомобиля сгорели в ночь на 4 августа в Уссурийске. Машины: Land Cruiser и Subaru Forester стояли рядом на парковке многоэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС долгое время не могли подъехать к месту пожара, поскольку все подъездные пути были заставлены автомобилями, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На пульт пожарной охраны поступил звонок о возгорании в 03.42 часа. И, несмотря на то, что спасательная часть находится буквально в паре минут езды, приступить к тушению огня пожарные смогли лишь через 10 минут.

В социальных сетях уже стали сыпаться гневные комментарии в сторону сотрудников МЧС.

А, между тем, пожарная машина не могла подъехать к месту происшествия, из-за того что все подъездные пути были заставлены автомобилями.

- Дом 12-этажный, представляете, сколько там было припарковано автомобилей. Спасатели пытались подъехать с разных сторон. Но это же шеститонный КамАЗ, ему нужно пространство для маневра. Развернуться так, чтоб никого не задеть. Ведь если вдруг какая-то неприятность случится, то это же оформление ДТП на месте, - сообщил представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы УГО.

Причины пожара устанавливают профильные ведомства, но специалисты не исключают версию поджога – примерно в это время, в четвертом часу утра, чаще всего и происходят подобные преступления. К тому же жители дома утверждают, что до возгорания слышали хлопок.

Сотрудники МЧС хотят напомнить всем жителям о том, что парковаться следует так, чтоб в случае непредвиденных обстоятельств у служебных автомобилей был проезд. Бесценные минуты могут спасти не только имущество, но и жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU