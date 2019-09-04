2019-09-04T10:39:22+03:00
Спорт

Матч «Адмирал» - «Барыс»: противостояние хоккеистов завершилось со счетом 3:1 в пользу приморского клуба

Первый выездной матч этого сезона прошел в Казахстане
Кристина ГРИН
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Приморский клуб одержал победу в матче с ХК "Барыс". Фото: пресс-служба ХК "Адмирал".Приморский клуб одержал победу в матче с ХК "Барыс". Фото: пресс-служба ХК "Адмирал".
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Третьего сентября в Казахстане состоялся первый выездной матч этого сезона приморского клуба «Адмирал». Соперником дальневосточников стала команда «Барыс», сообщает «Комсомольская правды - Владивосток».

Хозяева поля начали матч с массированной атаки, однако столкнулись с прочной защитой. Затем казахстанскому клубу пришлось маневрировать, чтобы отстоять ворота от череды нападений «Адмирала». Уже на седьмой минуте первого периода хозяев льда ждали потери – игроков клуба удаляли с поля. Но нужно отдать им должное. При количественном превосходстве приморского клуба, «Барыс» держался вполне неплохо. Так, в первый период ни одна шайба в ворота не угодила.

Во втором периоде «Адмирал» открыл счет, забив шайбу в ворота соперников. Первооткрывателем стал Маркус Юнг.

- В третьем периоде «Барыс» большими силами пошел вперед, но наткнулся на стену из Олкинуоры и игроков обороны, которые самоотверженно действовали в своей зоне. Увы, не помогли и они, когда в большинстве на 51-й минуте Найт прицельно выстрелил в дальнюю «девятку», - отметили в пресс-службе ХК «Адмирал».

В конечном итоге Василий Стрельцов отбил шайбу в пустые ворота «Барыса». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу приморского клуба «Адмирал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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