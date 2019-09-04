Кортежи важных гостей ВЭФ парализовали движение во Владивостоке
Четвертого сентября во Владивостоке состоялось торжественное открытие юбилейного Восточного экономического форума. Пока гости масштабного события пребывали на Русском острове, приморцы были вынуждены часами стоять в пробках.
Автомобильное движение было затруднено практически на всех главных улицах города. Транспортный коллапс случился не только из-за резкого прироста количества машин на дорогах, но и из-за кортежей важных гостей форума, из-за которых полицейские перекрывали дороги.
Пробка на проспекте 100-летия..Анастасия ДОРОЖНЯК
Терпения у жителей Владивостока не хватило. Многие принялись публиковать километровые пробки в сети, чтобы призвать чиновников прекратить парализовывать движение.
По некоторым данным, из-за перекрытия дорог в районе Эгершельда скорая помощь не смогла беспрепятственно подъехать к дому пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU