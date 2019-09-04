Кортежи важных гостей ВЭФ парализовали движение во Владивостоке

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-04T16:04:14+03:00

Из-за перекрытия дорог скорая помощь не смогла проехать к пациенту. Фото:dps_vl

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Четвертого сентября во Владивостоке состоялось торжественное открытие юбилейного Восточного экономического форума. Пока гости масштабного события пребывали на Русском острове, приморцы были вынуждены часами стоять в пробках.

Автомобильное движение было затруднено практически на всех главных улицах города. Транспортный коллапс случился не только из-за резкого прироста количества машин на дорогах, но и из-за кортежей важных гостей форума, из-за которых полицейские перекрывали дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730045" frameborder="0"></iframe> Пробка на проспекте 100-летия..Анастасия ДОРОЖНЯК

Терпения у жителей Владивостока не хватило. Многие принялись публиковать километровые пробки в сети, чтобы призвать чиновников прекратить парализовывать движение.

По некоторым данным, из-за перекрытия дорог в районе Эгершельда скорая помощь не смогла беспрепятственно подъехать к дому пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU