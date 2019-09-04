Асфальт с дырой в человеческий рост может стать новой фотозоной во Владивостоке

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-04T16:49:45+03:00

Приморцы шутят, что яма – это портал в параллельный мир ВЭФ

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Огромная яма образовалась на улице Фадеева в сторону Спортивной. Глубокую дыру в асфальте жители Владивостока заметили лишь сегодня. Когда именно обвалилось дорожное покрытие – пока неизвестно.

Тем временем креативные приморцы не стали терять ни минуты и устроили фотосессию. Одного из автомобилистов сфотографировали, когда он находился в яме. По снимку стало ясно, что дыра в асфальте практически в человеческий рост.

Тут же под постом с этой фотографией появились десятки комментариев.

- В этой яме можно организовать заседание.

- Причем опознавательным знаком ямы была лишь девушка, фотографирующая парня в дыре.

- Квесты можно устраивать.

Несмотря на юмористическое отношение приморцев к сложившейся ситуации, некоторые все же переживают, что дыра в асфальте может стать причиной аварий и чрезвычайных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU