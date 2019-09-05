2019-09-05T03:47:33+03:00
Общество

Здание в центре Владивостока рискует превратиться в руины

Накануне с дома обвалилась крыша [фото]
Кристина ГРИН
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Четвертого сентября в центре Владивостока обвалилась крыша здания.Четвертого сентября в центре Владивостока обвалилась крыша здания.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Четвертого сентября в центре Владивостока обвалилась крыша здания. Металлическая конструкция с грохотом рухнула на подъезд дома, расположенного по адресу Тигровая, 29, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По словам очевидцев, лишь по счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал. Просто в это время никого из офисных работников или просто проходящих мимо люде не было поблизости. Крыша дома обошла стороной и машины, которые были припаркованы чуть дальше от места, куда упали металлические пласты. По фотографиям видно, что еще немного, и автомобилистам пришлось бы латать свои иномарки.

Лишь по счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Лишь по счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как отмечают свидетели обвала крыши, все бы ничего, но если такое происходит в самом центре города, то чего ждать от происшествий в отдаленных районах дальневосточной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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