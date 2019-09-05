2019-09-05T08:33:14+03:00
Общество

Самый лучший ВЭФ: на закрытой вечеринке для VIP-гостей форума в Приморье выступил Григорий Лепс

Выступление артиста на круизном лайнере сняли на камеру мобильного и опубликовали в сети [видео]
Кристина ГРИН
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Певец исполнил не только свои хиты, но и песни групп «Аквариум» и «Ленинград».Певец исполнил не только свои хиты, но и песни групп «Аквариум» и «Ленинград».Фото: Социальные сети
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О том, что на круизном лайнере Costa Venezia VIP-гостей юбилейного восточного экономического форума ждет концерт со столичными звездами, было понятно сразу. Даже имена артистов были обнародованы. В вписке одним из хедлайнеров был Григорий Лепс. Вместе с ним перед избранными гостями вечеринки в концерте должны были принимать участие группа «Фабрика» и артисты из Италии.

Вчера, четвертого сентября вечером, на лайнер села элита не только с Дальнего Востока, но и со всей страны. Разумеется, попасть сюда можно было исключительно по приглашению организаторов.

Самый лучший ВЭФ: на закрытой вечеринке для VIP-гостей форума в Приморье выступил Григорий Лепс.

К счастью, благодаря гостям, которые не скрывают происходящее на лайнере, информация по Лепса подтвердилась. Видеоролик с ним уже гуляет по сети. Певец исполнил не только свои хиты, но и песни групп «Аквариум» и «Ленинград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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