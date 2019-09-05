Президент FIFA пообещал построить во Владивостоке детскую футбольную школу

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-05T09:16:44+03:00

После возведения центра, Владивосток можно будет считать не только столицей Дальнего Востока, но и спортивной столицей страны. Фото: Александр ГЛУЗ

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Джанни Инфантино, президент FIFA, накануне прибыл во Владивосток на юбилейный Восточный экономический форум. В дальневосточной столице он встретился с президентом страны и, как оказалось, сделал важное для Приморского края заявление. Беседа между президентами состоялась во время прогулки по «Улицам Дальнего Востока»

- Вчера сюда прибыл президент Международной Федерации футбола - господин Джанни Инфантино, который здесь, во Владивостоке, также будет закладывать центр, - рассказывает Игорь Левитин, помощник президента Российской Федерации. –Речь идет о детской спортивной футбольной школе. Это будет наследие чемпионата мира. Президент FIFA решил этот центр подарить Владивостоку.

По словам Игоря Левитина, после возведения центра, Владивосток можно будет считать не только столицей Дальнего Востока, но и спортивной столицей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU