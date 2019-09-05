2019-09-05T18:48:09+03:00
Общество

Жора, вернись домой, не пугай людей: необычный зверек наделал переполоха в дачном сообществе Приморья

Тем временем, любителя прогулок разыскивала хозяйка
Милана СОКОЛ
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Редкий зверек стал причиной дискуссий. Фото:Dpskontrol_125rusРедкий зверек стал причиной дискуссий. Фото:Dpskontrol_125rus
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Необычный гость посетил дачное сообщество «Кирпичики», расположенное в Надеждинском районе Приморья. Фото, распространенное в Интернете, вызвало шквал комментариев и неподдельный интерес общественности к животному. Бобер-альбинос, гигантская крыса и даже капибара – предположили пользователи социальных сетей. Однако ответ оказался банальней, камера очевидца запечатлела белую нутрию, животное хоть и редкое для Приморья, но вполне реальное, сообщает «КП»-Владивосток».

Очевидцы уверяют, что любитель вольных прогулок успел погостить, как минимум на двух улицах поселка Соловей-Ключ.

– Зашла в гости на 4-ю улицу сегодня, полежала в ручье и ушла, – делятся пользователи популярного приморского паблика в Инстаграме.

Судя по комментариям дачников, животное контактное и практически не боится людей. По всей вероятности зверек попросту сбежал у кого-то из обладателей участка в дачном кооперативе. По свидетельствам очевидцев, у нутрии есть хозяйка, которая вскоре отправилась на поиски беглеца. Однако на данный момент не известно, удалось ли вернуть заводчице непоседливого питомца домой.

– От увиденного по воздуху ходить начнешь, – комментируют фотографию жители Приморья.

Стоит отметить, что нутрия, действительно изрядно похожа на крысу. Поэтому не удивительно, что внушительный размер грызуна напугал людей.

–Увидев такого, меня бы никто и никогда больше не смог загнать на дачу, – отмечают комментаторы.

–Сразу видно, что девушка сфотографировала, с безопасного расстояния. Мужик бы лопатой «сфотал», – иронично отмечают пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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