Банк «Открытие» поможет социально-экономическому развитию Якутии

СЕГОДНЯ 05:49 2019-09-06T06:02:41+03:00

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Банк «Открытие» и правительство Республики Саха договорились о развитии сотрудничества. Соответствующее соглашение было заключено на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке уже пятый год подряд. Партнерские обязательства подтвердили официальной подписью президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, сообщает «КП»-Владивосток».

Банк, входящий в число крупнейших кредитных организаций РФ, уже активно развивает отношения с Якутией. Финансовая компания стала победителем конкурса на кредитование бюджета Якутска на 300 миллионов рублей под 8,7% в год. В октябре этого года в столице республики планируется открытие офиса банка. Компания намерена участвовать в размещении облигационных займов и финансировать местные государственные унитарные учреждения, а также предприятия с госучастием. Не останутся без поддержки фирмы и начинающие предприниматели, а также женщины, ведущие собственный бизнес.

– В рамках партнерства мы уже оговорили ряд возможных проектов, которые находятся в проработке. Планируются очень серьезные инвестиции банка в инфраструктуру. Мы надеемся составить хорошую конкуренцию тем игрокам, которые присутствуют в Якутии. Это будет в интересах и правительства Республики Саха, и физическим лиц, и предприятий региона. Сможем предоставить им более выгодные финансовые услуги,– прокомментировал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Церемония подписания соглашенияФото: Милана СОКОЛ

Одним из направлений сотрудничества станет и финансирование проектов в рамках программы социально-экономического развития региона. Кредитная организация осуществит денежные вливания в строительство жилой недвижимости, 27 школ и второй очереди Республиканского кардиологического диспансера. Банк планирует предоставить льготные условия для бюджетников, а также намеревается участвовать в социальных проектах в Якутии.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU