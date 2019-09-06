Погода во Владивостоке на 6 сентября 2019 года: днем до +23 градусов, туманно и облачно

СЕГОДНЯ 03:12 2019-09-06T03:12:39+03:00

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Погода в Приморском крае продолжает идти на поводу фронтальных разделов. Они диктуют все правила. Отсюда и переменная облачность с вероятностью выпадение кратковременных осадков. Температуры воздуха в крае колеблются от +19 до +30 градусов. Ветер умеренный южный, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду. Теперь пойдем от общего к частному.

Утром во Владивостоке пройдут дожди. В столицу вернулись туманы. Дневные температуры воздуха будут в пределах +21+23 градусов. Ветер местами умеренный, местами сильный. В каких-то районах южный, в других юго-восточный.

Переменную облачность прогнозируют синоптики в Уссурийске. Здесь преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +23 +25 градусов с умеренным южным ветром. Ближе к вечеру ветер станет более сильным.

Пасмурно сегодня и в Находке. Во второй половине дня с 60-процентной вероятностью пройдет дождь. Днем температуры воздуха в пределах +22+24 градусов. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU