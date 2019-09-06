Но вы держитесь: власти Приморья урезали районный коэффициент

СЕГОДНЯ 05:22 2019-09-06T05:22:10+03:00

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Администрация Приморского края второго сентября подписала постановление, согласно которому районный коэффициент региона уменьшится. Разумеется, изменения повлияют на заработные платы сотрудников всех организаций, исключая предприятия, расположенные в районах, приравненных к Крайнему Северу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на сайт размещения правовой информации АПК.

Постановление «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края» вступает в силу через десять дней, о работать начнет с 1 января 2020 года.

В документе прописано, что со следующего года районный коэффициент к заработной плате составит 1,2 - что на 0,1 меньше, чем было до перемен. Коэффициент в 1,3 будет действовать в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны. Раньше работникам поселка рудников Таежный и Тернистый Красноармейского района з/п рассчитывали с коэффициентом в 1,4.

Руководители всех предприятий должны быть осведомлены об изменениях до 1 октября 2019 года. Им еще предстоит разработать соответствующие положения в организациях до 1 октября текущего года.

Важно, что вместе с уменьшением районного коэффициента, руководители предприятий должны увеличить окладную часть заработной платы на 10 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU