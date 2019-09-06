На ВЭФ-2019 объявили об открытии консульства Италии во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-06T06:11:49+03:00

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Дебют участия итальянской делегации в юбилейном Восточном экономическом форуме стал для Приморского края важным событием. Губернатор региона Олег Кожемяко и Посол Италии в России Паскуале Терраччано обсудили наращивание двухстороннего экономического и культурного сотрудничества, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

По мнению почетных гостей, Дальний Восток обладает огромным потенциалом для развития. Да и само присутствие господина Паскуале говорит о том, что Италия заинтересована в отношениях с Приморским краем. В частности речь главы региона и Посла зашла об открытии в дальневосточной столице консульства Италии. Работа по созданию дипломатического представительства уже ведется.

Более того итальянская сторона намерена сотрудничать с Приморьем в развитии гуманитарных связей и созданию промышленных объектов. Олег Кожемяко инициативу поддержал.

ИСТОЧНИК KP.RU