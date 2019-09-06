Банк «Открытие» и ГК «Доброфлот» договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-06T12:18:24+03:00

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Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов совместно с генеральным директором АО «Южморрыбфлот» Александром Ефремовым подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественное заключение договора состоялось на стенде «Минвостокразвития» в рамкахВЭФ-2019. Корреспондент «КП»-Владивосток» побывал на церемонии и узнал о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Целью соглашения стало участие банка в финансировании деятельности и инвестиционных проектов «Южморрыбфлота», входящего в группу компаний «Доброфлот». «Открытие» планирует рефинансировать ранее выданные кредиты, разместить счета клиента в банке, а также организовать расчеты в рамках внешнеэкономической деятельности АО.

– «Доброфлот», одно из крупнейших на Дальнем Востоке предприятий рыбной отрасли, поэтому заключение соглашения очень важно для нас. Мы связываем с этой отраслью большие надежды с точки зрения не только кредитования, но и инвестиций и в рыболовство, и в рыбопереработку. Нам очень приятно, что мы можем оказать уже состоявшемуся растущему бизнесу и банковские услуги, и комплексное обслуживание. Надеемся, что клиент будет доволен этим взаимодействием, – прокомментировал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Стороны заключили соглашениеФото: Милана СОКОЛ

Банк готов консультировать партнера по вопросам размещения акций. В рамках соглашения предусмотрено предоставление «Южморрыбфлоту» банковских гарантий и хеджирование валютных и товарных рисков.

Справка:

Южноморская база рыбфлота – российская компания, которая осуществляет рыбный промысел, переработку и консервирование морской продукции. Флот организации насчитывает 15 судов. Предприятие владеет консервным заводом, на котором производится больше 20 тонн продукции ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU