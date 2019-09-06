«Глиняным озером» на популярной развязке заинтересовалась администрация Владивостока

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-06T09:48:33+03:00

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Накануне пользователи сети сообщили о том, что во Владивостоке на остановке 3-я рабочая строители прорыли траншею и слили на трассу и прилегающий к ней тротуар глиняную воды. В итоге там образовалось целое озеро. Пройти пешком по этому участку просто невозможно. Как бороться с такими рабочими, а главное – какие меры предпринимать, чтобы такие инциденты не повторялись – горожане не знают.

Вскоре на пост с глиняным озером наткнулась администрация Владивостока. Она прокомментировала сложившуюся ситуацию так: «Сейчас туда отправились сотрудники административно-территориального управления Ленинского района, виновника обяжут убрать воду с дороги, также в отношении должностного лица будет составлен протокол об административном правонарушении. Сумму штрафа определят на комиссии».

Тем временем пользователи сети полны скепсиса и не верят в то, что власти сдержат свое слова и просят сообщить, когда, действительно, кто-то понесет ответственность за инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU