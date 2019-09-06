В Приморье ищут девушку, сбежавшую из школы-интерната неделю назад

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-06T10:58:39+03:00

До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно

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31 августа из школы-интерната, расположенного в селе Покровка Октябрьского района, ушла Софья Мухарева 2002 года рождения. Девушка пропала неделю назад, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. На протяжении шести дней подростка ищут сотрудники полиции и волонтеры. К сожалению, пока все тщетно. Достоверной информации, подтверждающей, что Софья в безопасности, нет.

Активисты просят помощи у жителей Приморского края. Присмотритесь внимательнее. Если вы видели пропавшего подростка или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию.

Приметы: рост около 166 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно- русые до плеч, глаза серые.

Была одета: футболка черного цвета, лосиные черные, черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Софьи,

просим позвонить по телефонам:

8 (42344) 58 – 9 – 77 –ОМВД России по Октябрьскому району или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 952 334 51 07 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU