После ВЭФ сотни жителей Владивостока останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-06T11:57:08+03:00

В дальневосточной столице с понедельника стартует третий этап гидравлических испытаний [список потребителей]

Изменить размер текста: A A

Приморский филиал «ДГК» информирует население о том, что с 9 сентября в регионе стартует третий этап летне-осенних гидравлических испытаний. Работать специалисты над проверкой и устранением неполадок буду вплоть до 16 сентября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток»

Дорожные работы развернутся на Фадеевской теплотрассе. Продержаться без горячего водоснабжения придется жителям Ленинского района. Речь о тех, кто является потребителем Владивостокской ТЭЦ-2.

На следующий день жизнь с тазиками и чайниками начнется у жителей Первореченского и Ленинского районов, которые получают тепло от ТЭЦ «Восточная».

Не спешите ругаться и паниковать. Напомним, что все неудобства связаны с тем, что только так энергетики могут оценить качество ремонтных работы и своевременно устранить неисправности в виде порывов и течи.

- Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей, - отмечают в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания». -Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.

Потребители, которые будут временно отключены от ГВС в связи с проведением третьего этапа гидравлических испытаний:

С 9 сентября:

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1;

Академический: 2;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 24, 26;

Владикавказская: 3;

Володарского: 8, 8а;

Воропаева: 5, 31, 33а;

Горийская: 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12;

Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31;

Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 14;

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 6/4, 6а, 7, 7а, 15, 17, 19, 28;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинская: 29;

Ковальчука: 3, 6, 26;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Лазо: 6, 12;

Луговая: 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 49, 51а;

Луцкого: 16;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Махалина: 3;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 11/13, 15/17, 4, 5, 7/9;

Невельского: 2, 21у, 31, 4, 6, 8;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87;

Некрасовский: 1, 3, 5, 18;

Новоивановская: 3;

Петра Великого: 3, 3/б;

Пионерская: 1;

Пологая: 50, 55, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72у;

Почтовый: 7/1, 7/2, 9;

Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 55б, 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Славянская: 17;

Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32., 37, 40;

Спортивная: 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8у, 8у, 9, 10;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Стрелковый: 22а;

Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46а, 48, 50, 50, 61, 61, 63, 65, 69;

Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;

Фадеева: 31, 35, 43;

Флотская 1-я: 50;

Фонтанная: 44;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 9, 13, 19, 21;

Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/3, 35, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60;

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

Экипажная: 8/1.

С 10 сентября:

Аксаковская: 1;

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Алтайская: 3;

Амурская: 82, 84, 86, 96;

Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56;

Военное шоссе: 1а, 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;

Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;

Державина: 15, 16, 19, 19а, 21, 57, 59;

Жигура: 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 2, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;

Жуковского: 10-15, 1-9;

Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Красного Знамени: 65, 65у, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;

Круговая 2-я: 12, 14;

Марченко: 6, 15, 32;

Народный: 4, 4у, 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122;

Некрасовский: 24;

Океанский: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155;

Острякова: 6;

Отлогая: 10;

Партизанский: 52, 58, 58в;

Писаревская: 6/8;

Проходная 4-я: 12, 16;

Снеговая: 30, 31, 41, 74, 123, 125;

Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31;

Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54;

Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.

ИСТОЧНИК KP.RU