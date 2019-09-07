2019-09-07T07:40:39+03:00
Экономика

Банк «Открытие» поможет привлечь инвестиции в экономику Амурской области

Кредитная организация найдет выгодные финансовые решения для региона
Милана СОКОЛ
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Во время V Восточного экономического форума банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций». Партнеры надеются на взаимовыгодное сотрудничество, которое поможет привлечь инвестиции в экономику региона. В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» Павел Пузанов. В рамках сотрудничества агентство будет предоставлять новому партнеру информацию о региональных законах и законопроектах, а также о важных инвестиционных проектах, благоприятно влияющих на социально-экономическое развитие Амурской области. В обмен на предоставленную информацию, банк будет проводить экспертизу региональных законодательных актов, выявляя их привлекательность для потенциальных инвесторов. Помимо этого «Открытие» рассмотрит конкретные проекты, помогая привлекать в них заинтересованных клиентов. С целью увеличения инвестиций в экономику региона, специалисты также планируют проводить совместные мероприятия – конференции и круглые столы. – Дальний Восток сегодня – это динамично развивающийся регион, активно развивается и Амурская область. Мы посмотрели все проекты, которые есть в области. Это и логистические центры, и проекты развития городской среды Благовещенска, а также проекты, связанные с развитием на территории Амурской области производства и создания дополнительных рабочих мест. Безусловно, банк «Открытие» заинтересован в том, чтобы принять участие в этих проектах и поддержать инициативу коллег. Как универсальный банк мы развиваем бизнес сразу в нескольких направлениях: работаем и с населением, и с малым бизнесом, и с крупным бизнесом, и непосредственно с субъектами федерации. Мы буквально вчера встречались с губернатором Амурской области, подписали соглашение, договорились о возможности финансирования бюджета Амурской области и рассматриваем возможности размещения региональных облигационных займов. Мы тщательно проанализируем инвестиционные проекты, которые есть в области на данный момент, на предмет экономической привлекательности, определим сроки окупаемости и финансирования, – отметил член правления банка «Открытие» Александр Пахомов. – В регионе есть довольно много как крупных проектов, так и проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Банк «Открытие» сейчас довольно активно расширяет региональную сеть, и мы надеемся, что у нас сложится надежное партнерство, поскольку практически все ключевые проекты, все инициативы заходят в агентство инвестиций. А банки для нас – одни из ключевых партнеров для структурирования проектов и привлечения дополнительных инвестиций, прокомментировал директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» ,–прокомментировал Павел Пузанов. Во время V Восточного экономического форума банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций». Партнеры надеются на взаимовыгодное сотрудничество, которое поможет привлечь инвестиции в экономику региона. В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» Павел Пузанов. В рамках сотрудничества агентство будет предоставлять новому партнеру информацию о региональных законах и законопроектах, а также о важных инвестиционных проектах, благоприятно влияющих на социально-экономическое развитие Амурской области. В обмен на предоставленную информацию, банк будет проводить экспертизу региональных законодательных актов, выявляя их привлекательность для потенциальных инвесторов. Помимо этого «Открытие» рассмотрит конкретные проекты, помогая привлекать в них заинтересованных клиентов. С целью увеличения инвестиций в экономику региона, специалисты также планируют проводить совместные мероприятия – конференции и круглые столы. – Дальний Восток сегодня – это динамично развивающийся регион, активно развивается и Амурская область. Мы посмотрели все проекты, которые есть в области. Это и логистические центры, и проекты развития городской среды Благовещенска, а также проекты, связанные с развитием на территории Амурской области производства и создания дополнительных рабочих мест. Безусловно, банк «Открытие» заинтересован в том, чтобы принять участие в этих проектах и поддержать инициативу коллег. Как универсальный банк мы развиваем бизнес сразу в нескольких направлениях: работаем и с населением, и с малым бизнесом, и с крупным бизнесом, и непосредственно с субъектами федерации. Мы буквально вчера встречались с губернатором Амурской области, подписали соглашение, договорились о возможности финансирования бюджета Амурской области и рассматриваем возможности размещения региональных облигационных займов. Мы тщательно проанализируем инвестиционные проекты, которые есть в области на данный момент, на предмет экономической привлекательности, определим сроки окупаемости и финансирования, – отметил член правления банка «Открытие» Александр Пахомов. – В регионе есть довольно много как крупных проектов, так и проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Банк «Открытие» сейчас довольно активно расширяет региональную сеть, и мы надеемся, что у нас сложится надежное партнерство, поскольку практически все ключевые проекты, все инициативы заходят в агентство инвестиций. А банки для нас – одни из ключевых партнеров для структурирования проектов и привлечения дополнительных инвестиций, прокомментировал директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» ,–прокомментировал Павел Пузанов. Банк «Открытие» подписал договор с партнеромВо время V Восточного экономического форума банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций». Партнеры надеются на взаимовыгодное сотрудничество, которое поможет привлечь инвестиции в экономику региона. В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» Павел Пузанов. В рамках сотрудничества агентство будет предоставлять новому партнеру информацию о региональных законах и законопроектах, а также о важных инвестиционных проектах, благоприятно влияющих на социально-экономическое развитие Амурской области. В обмен на предоставленную информацию, банк будет проводить экспертизу региональных законодательных актов, выявляя их привлекательность для потенциальных инвесторов. Помимо этого «Открытие» рассмотрит конкретные проекты, помогая привлекать в них заинтересованных клиентов. С целью увеличения инвестиций в экономику региона, специалисты также планируют проводить совместные мероприятия – конференции и круглые столы. – Дальний Восток сегодня – это динамично развивающийся регион, активно развивается и Амурская область. Мы посмотрели все проекты, которые есть в области. Это и логистические центры, и проекты развития городской среды Благовещенска, а также проекты, связанные с развитием на территории Амурской области производства и создания дополнительных рабочих мест. Безусловно, банк «Открытие» заинтересован в том, чтобы принять участие в этих проектах и поддержать инициативу коллег. Как универсальный банк мы развиваем бизнес сразу в нескольких направлениях: работаем и с населением, и с малым бизнесом, и с крупным бизнесом, и непосредственно с субъектами федерации. Мы буквально вчера встречались с губернатором Амурской области, подписали соглашение, договорились о возможности финансирования бюджета Амурской области и рассматриваем возможности размещения региональных облигационных займов. Мы тщательно проанализируем инвестиционные проекты, которые есть в области на данный момент, на предмет экономической привлекательности, определим сроки окупаемости и финансирования, – отметил член правления банка «Открытие» Александр Пахомов. – В регионе есть довольно много как крупных проектов, так и проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Банк «Открытие» сейчас довольно активно расширяет региональную сеть, и мы надеемся, что у нас сложится надежное партнерство, поскольку практически все ключевые проекты, все инициативы заходят в агентство инвестиций. А банки для нас – одни из ключевых партнеров для структурирования проектов и привлечения дополнительных инвестиций, прокомментировал директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» ,–прокомментировал Павел Пузанов. Во время V Восточного экономического форума банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций». Партнеры надеются на взаимовыгодное сотрудничество, которое поможет привлечь инвестиции в экономику региона. В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» Павел Пузанов. В рамках сотрудничества агентство будет предоставлять новому партнеру информацию о региональных законах и законопроектах, а также о важных инвестиционных проектах, благоприятно влияющих на социально-экономическое развитие Амурской области. В обмен на предоставленную информацию, банк будет проводить экспертизу региональных законодательных актов, выявляя их привлекательность для потенциальных инвесторов. Помимо этого «Открытие» рассмотрит конкретные проекты, помогая привлекать в них заинтересованных клиентов. С целью увеличения инвестиций в экономику региона, специалисты также планируют проводить совместные мероприятия – конференции и круглые столы. – Дальний Восток сегодня – это динамично развивающийся регион, активно развивается и Амурская область. Мы посмотрели все проекты, которые есть в области. Это и логистические центры, и проекты развития городской среды Благовещенска, а также проекты, связанные с развитием на территории Амурской области производства и создания дополнительных рабочих мест. Безусловно, банк «Открытие» заинтересован в том, чтобы принять участие в этих проектах и поддержать инициативу коллег. Как универсальный банк мы развиваем бизнес сразу в нескольких направлениях: работаем и с населением, и с малым бизнесом, и с крупным бизнесом, и непосредственно с субъектами федерации. Мы буквально вчера встречались с губернатором Амурской области, подписали соглашение, договорились о возможности финансирования бюджета Амурской области и рассматриваем возможности размещения региональных облигационных займов. Мы тщательно проанализируем инвестиционные проекты, которые есть в области на данный момент, на предмет экономической привлекательности, определим сроки окупаемости и финансирования, – отметил член правления банка «Открытие» Александр Пахомов. – В регионе есть довольно много как крупных проектов, так и проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Банк «Открытие» сейчас довольно активно расширяет региональную сеть, и мы надеемся, что у нас сложится надежное партнерство, поскольку практически все ключевые проекты, все инициативы заходят в агентство инвестиций. А банки для нас – одни из ключевых партнеров для структурирования проектов и привлечения дополнительных инвестиций, прокомментировал директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» ,–прокомментировал Павел Пузанов. Банк «Открытие» подписал договор с партнером
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Во время V Восточного экономического форума банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций». Партнеры надеются на взаимовыгодное сотрудничество, которое поможет привлечь инвестиции в экономику региона.

В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» Павел Пузанов. В рамках сотрудничества агентство будет предоставлять новому партнеру информацию о региональных законах и законопроектах, а также о важных инвестиционных проектах, благоприятно влияющих на социально-экономическое развитие Амурской области. В обмен на предоставленную информацию, банк будет проводить экспертизу региональных законодательных актов, выявляя их привлекательность для потенциальных инвесторов. Помимо этого «Открытие» рассмотрит конкретные проекты, помогая привлекать в них заинтересованных клиентов. С целью увеличения инвестиций в экономику региона, специалисты также планируют проводить совместные мероприятия – конференции и круглые столы.

– Дальний Восток сегодня – это динамично развивающийся регион, активно развивается и Амурская область. Мы посмотрели все проекты, которые есть в области. Это и логистические центры, и проекты развития городской среды Благовещенска, а также проекты, связанные с развитием на территории Амурской области производства и создания дополнительных рабочих мест. Безусловно, банк «Открытие» заинтересован в том, чтобы принять участие в этих проектах и поддержать инициативу коллег. Как универсальный банк мы развиваем бизнес сразу в нескольких направлениях: работаем и с населением, и с малым бизнесом, и с крупным бизнесом, и непосредственно с субъектами федерации. Мы буквально вчера встречались с губернатором Амурской области, подписали соглашение, договорились о возможности финансирования бюджета Амурской области и рассматриваем возможности размещения региональных облигационных займов. Мы тщательно проанализируем инвестиционные проекты, которые есть в области на данный момент, на предмет экономической привлекательности, определим сроки окупаемости и финансирования, – отметил член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.

– В регионе есть довольно много как крупных проектов, так и проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Банк «Открытие» сейчас довольно активно расширяет региональную сеть, и мы надеемся, что у нас сложится надежное партнерство, поскольку практически все ключевые проекты, все инициативы заходят в агентство инвестиций. А банки для нас – одни из ключевых партнеров для структурирования проектов и привлечения дополнительных инвестиций, прокомментировал директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» ,–прокомментировал Павел Пузанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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