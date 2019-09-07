Погода во Владивостоке на 7 сентября 2019 года: днем до +25 градусов, временами сильный дождь

СЕГОДНЯ 03:09 2019-09-07T03:11:56+03:00

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На Приморскую погоду 7 сентября влияют фронтальные разделы. По краю пройдут дожди различной степени мощности от небольших до ливневых. На небе облачность. Южный ветер по силе умеренный. Температура воздуха 20...25 градусов выше ноля.

Облачность и умеренный дождь во Владивостоке будут весь день. Временами осадки будут увеличиваться. Ветер берет направление с юга и юго-востока. По шкале измерения скорости будет находиться в значении от "умеренного" до "сильного". Температура воздуха +20...+25 градусов.

В Уссурийске облачно и небольшой, временами умеренный дождь. Южный ветер в умеренных пределах. Температура воздуха +21...+23 градуса.

В Находке так же, как и в соседних городах облачность. Временами дождь с небольшим и умеренным количеством осадов. Южный и юго-восточный ветер умеренный. Температура воздуха +22...+24 градуса.

Максимальная зарегистрированная температура приморсих вод сегодня в Амурском заливе - 23 граудса выше ноля. В заливе Посьета на два деления меньше - 21 градус. В бухте Находка 19 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU