Популярная трасса в Приморье заблокирована из-за серьезного ДТП

СЕГОДНЯ 03:54 2019-09-07T04:06:12+03:00

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Утро субботы явно не задалось сразу у трех автомобилистов Приморья, которые столкнулись на трассе Владивосток – Находка – порт Восточный в районе аэропорта. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток» участниками столкновения стали две Toyota Prius с логотипом таксомоторной компании и встречная «малолитражка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730610" frameborder="0"></iframe> Серьезная авария сковала трассу в Приморье.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

На данный момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще выясняются. По свидетельствам очевидцев, пострадали несколько человек. Автолюбители уверяют, что в машинах на которых пришелся лобовой удар, находились пассажиры. На месте столкновения работает несколько бригад скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Движение в направлении Находки временно перекрыто. Не исключено, что причиной аварии могло стать мокрое дорожное покрытие, во Владивостоке после прошедшего дождя на скользкой дороге уже произошел целый ряд ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730611" frameborder="0"></iframe> Полицейские перекрыли дорогу на время разбора ДТП.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU