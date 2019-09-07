2019-09-07T04:06:12+03:00
Происшествия

Популярная трасса в Приморье заблокирована из-за серьезного ДТП

На месте происшествия работают специалисты [видео]
Милана СОКОЛ
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Участникам понадобилась помощь медиковУчастникам понадобилась помощь медиковФото: Милана СОКОЛ
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Утро субботы явно не задалось сразу у трех автомобилистов Приморья, которые столкнулись на трассе Владивосток – Находка – порт Восточный в районе аэропорта. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток» участниками столкновения стали две Toyota Prius с логотипом таксомоторной компании и встречная «малолитражка».

Серьезная авария сковала трассу в Приморье.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

На данный момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще выясняются. По свидетельствам очевидцев, пострадали несколько человек. Автолюбители уверяют, что в машинах на которых пришелся лобовой удар, находились пассажиры. На месте столкновения работает несколько бригад скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Движение в направлении Находки временно перекрыто. Не исключено, что причиной аварии могло стать мокрое дорожное покрытие, во Владивостоке после прошедшего дождя на скользкой дороге уже произошел целый ряд ДТП.

Полицейские перекрыли дорогу на время разбора ДТП.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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