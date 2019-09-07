2019-09-07T04:44:30+03:00
Общество

На кону известность: известный музыкальный продюсер и журналист проведет прослушивание музыкантов во Владивостоке

У приморских исполнителей будет шанс выступить на московской сцене
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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У приморских музыкантов есть шанс выступить в московском клубеУ приморских музыкантов есть шанс выступить в московском клубеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный продюсер и журналист Александр Кушнир проведет отборочный этап прослушивания фестиваля "Индюшата 2019" во Владивостоке. Когда-то он работал в пиар-команде Земфиры, "Мумий Тролля", "Ночных снайперов" и других звезд. А теперь приехал искать молодые таланты среди приморских музыкантов. Конкурс пройдет 13 сентября в клубе "Водолей", сообщает "Комсмомольская правда - Владивосток".

Музыкальный фестиваль имеет почти 30-летнюю историю. Его название соотносится с термином "инди" от анлийского independent - независимый. В этом году фестиваль выиграл президентский грант. Это дало организаторам возможность провести отборочные туры не только в Москве, как это было прежде, а в разных точках России и даже Украины. Жюри уже оценило молодых исполнителей из 9 городов, включая Москву, Симферополь, Казань и Санкт-Петербург. Венцом их маршрута станет Владивосток.

Более тысячи артистов подавали заявки на участие в конкурсе. Из них отберут только 12 лучших групп. Призом станет выступление в знаковом московском клубе. Оно состоится осенью.

В отборочной комиссии фестиваля: его идеолог Александр Кушнир (пиар-агентство «Кушнир Продакшн»), Наталья Малахова («Московский Комсомолец»), Анастасия Карелина (музыкальное издательство «Рэй Рекордс»), Андрей Будберг (радио «Маяк»), Юлия Тимонина (обладатель гран-при фестиваля «Индюшата 2017»). Также к экспертам присоединятся местные представители индустрии: Егор Коваленко (программа «Ледокол», «Радио России. Приморье»), Руслан Вакулик (экс-программный директор радио «Европа Плюс Владивосток» и радио New Wave, а также радио «Пурга» на Чукотке), Роман Самоваров (совладелец и бессменный директор магазина CD Land, музыкальный промоутер), Петр Полещук (журналист, промоутер, куратор Beat Weekend 2017, организатор концертов и тура Газели Смерти), Константин «Кот» Соломенный (лидер легендарной владивостокской группы «Третья стража») и др.

В конкурсе примут участие местные группы: BARLAMA, Chotut Dumat'?!, самый маленький человек, The Ragu, Mareo, GoPlay, «Восточное Шоссе», Gospel Tramp, Warm Trees, Leva Levitz, INSPIRITUM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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