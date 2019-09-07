Администрация Приморья успокаивает: после снижения регионального коэффициента бюджетники станут получать больше

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-07T12:36:44+03:00

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Администрация Приморского края на днях выпустила постановление, в котором понизила коэффициент к заработной плате сотрудникам госучреждений в Приморье. Новость побудила профсоюз написать письмо в прокуратуру, поскольку, по их расчетам, люди должны были получать за свой труд меньше, чем прежде. Сегодня, 7 сентября, власти ответили союзу, что их информация неверна, а зарплата, наоборот, вырастет, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на Администрацию Приморского края.

В Приморье, так же как и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера все это время действовал районный коэффициент к заработной плате в размере 1,3. Теперь же из-за нового постановления с 1 января 2020 года он понизится на 0,1. Краевые власти утверждают, что вместе с этим обязуют руководителей увеличить оклады работникам на 10%. И в этом случае зарплата у бюджетников станет выше прежней.

- Постановление четко регламентирует недопущение снижения уровня зарплаты работникам учреждений – для этого увеличиваются должностные оклады на 10%. Таким образом, после нового года люди будут получать зарплату на 3,125% больше, чем сейчас, – подчеркнула Вера Щербина.

Понижение, по словам чиновников, нужно было сделать для того чтобы законодательство Приморья привести в соответствие с федеральным. А вообще они рассчитывают привлечь в регион дополнительные средства для оплаты труда работников.

- Общая сумма дополнительных средств, которые мы получили из федерального бюджета в связи с изменениями в оплате труда оценивается в 1,5 миллиарда рублей. А сейчас мы эти средства вынуждены платить из краевого бюджета, хотя полномочия федеральные, – обозначила первый замглавы края.

Напомним, что постановление распространяется только на работников бюджетной сферы государственных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU