2019-09-07T10:00:08+03:00
Общество

"Не терпят бедствие, а трал тянут": иностранные судна ловили рыбу в приморских водах, пока проходил ВЭФ

Очевидцы утверждают, что береговая охрана их будто "не видела"
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Судна в заливе Петра Великого. Скрин из видео, предоставленного очевидцемСудна в заливе Петра Великого. Скрин из видео, предоставленного очевидцем
Изменить размер текста:

Иностранные судна 6 сентября отлавливали рыбу в заливе Петра Великого. По словам очевидцев, береговая охрана на их действия не реагировала, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

К нам в редакцию отправили видеозапись происходящего в проливе Аскольд. Автор ролика заснял три заморских судна, которые рыбачили в приморской акватории. Вероятно, что до этого они подали сигнал "терплю бедствие", поэтому пограничники разрешили им остаться на российской стороне. Однако, как утверждает автор видео, вместо того, чтобы мирно стоять на приколе, иностранцы стали протягивать трал.

Иностранные судна тянут трал в приморских водах. Видео предоставлено очевидцем.! другой источник

Очевидец посетовал на береговую охрану, которая, по его словам, не реагировала на действия иностранных гостей.

Российские моряки возмущены поведением иностранцев. Видео предоставлено очевидцем.! другой источник

Напомним, что в это время с 4 по 6 сентября во Владивостоке проходил Восточный экономический форум.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два автомобиля в Приморье столкнулись "лбами" в серьезном ДТП
Банк «Открытие» поможет привлечь инвестиции в экономику Амурской области
На кону известность: музыкальный продюсер и журналист проведет прослушивание музыкантов во Владивостоке
Популярная трасса в Приморье заблокирована из-за серьезного ДТП
Погода во Владивостоке на 7 сентября 2019 года: днем до +25 градусов, временами сильный дождь
Банк «Открытие» и ГК «Доброфлот» договорились о сотрудничестве
После ВЭФ сотни жителей Владивостока останутся без горячей воды
В Приморье ищут девушку, сбежавшую из школы-интерната неделю назад
«Глиняным озером» на популярной развязке заинтересовалась администрация Владивостока
Синоптики Приморья рассказали, куда и когда ударит тайфун «Линлин»
На ВЭФ-2019 объявили об открытии консульства Италии во Владивостоке
Банк «Открытие» поможет социально-экономическому развитию Якутии
Но вы держитесь: власти Приморья урезали районный коэффициент
Погода во Владивостоке на 6 сентября 2019 года: днем до +23 градусов, туманно и облачно
Жора, вернись домой, не пугай людей: необычный зверек наделал переполоха в дачном сообществе Приморья
Мольбы горожан услышаны: популярную размытую дорогу восстанавливают во Владивостоке
Работа над ошибками: Минпромторг РФ после скандала с мостом все же заменил сувенирную продукцию на ВЭФ-2019
Президент FIFA пообещал построить во Владивостоке детскую футбольную школу
Самый лучший ВЭФ: на закрытой вечеринке для VIP-гостей форума в Приморье выступил Григорий Лепс
«Дай Бог всем здоровья!»: папа мальчика, пропавшего в тайге две недели назад, поблагодарил поисковиков Приморья
«Досадное недоразумение»: Минпромторг России признал свою ошибку с мостом на ВЭФ-2019
Здание в центре Владивостока рискует превратиться в руины
Погода во Владивостоке на 5 сентября 2019 года: днем до +21 градуса, кратковременный дождь