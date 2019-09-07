"Не терпят бедствие, а трал тянут": иностранные судна ловили рыбу в приморских водах, пока проходил ВЭФ

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-07T10:00:08+03:00

Очевидцы утверждают, что береговая охрана их будто "не видела"

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Иностранные судна 6 сентября отлавливали рыбу в заливе Петра Великого. По словам очевидцев, береговая охрана на их действия не реагировала, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

К нам в редакцию отправили видеозапись происходящего в проливе Аскольд. Автор ролика заснял три заморских судна, которые рыбачили в приморской акватории. Вероятно, что до этого они подали сигнал "терплю бедствие", поэтому пограничники разрешили им остаться на российской стороне. Однако, как утверждает автор видео, вместо того, чтобы мирно стоять на приколе, иностранцы стали протягивать трал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730622" frameborder="0"></iframe> Иностранные судна тянут трал в приморских водах. Видео предоставлено очевидцем.! другой источник

Очевидец посетовал на береговую охрану, которая, по его словам, не реагировала на действия иностранных гостей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730630" frameborder="0"></iframe> Российские моряки возмущены поведением иностранцев. Видео предоставлено очевидцем.! другой источник

Напомним, что в это время с 4 по 6 сентября во Владивостоке проходил Восточный экономический форум.

ИСТОЧНИК KP.RU