2019-09-07T11:31:01+03:00
Общество

Два автомобиля в Приморье столкнулись "лбами" в серьезном ДТП

Водителей едва успели спасти
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Страшное ДТП произошло в Михайловском районе. Скрин из видеоСтрашное ДТП произошло в Михайловском районе. Скрин из видео
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Страшное ДТП случилось 7 сентября перед селом Ивановка в Михайловском районе. Два автомобиля встретились "лоб в лоб", сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Передние части кузовов обеих машин собрались всмятку. У одного из авто от удара вылетела дверь. Подписчик одной из приморских новостных групп сообщил, что в аварии водители выжили. Их буквально успели спасти.

Страшное ДТП в Приморском крае едва не унесло несколько жизней. Видео позаимствовано у Марка Чернослива.! другой источник

Из-за тайфуна "Линлин" на большей территории края выпали сегодня обильные осадки. Вероятно, что в момент столкновения также шел дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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