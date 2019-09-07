Два автомобиля в Приморье столкнулись "лбами" в серьезном ДТП
Страшное ДТП случилось 7 сентября перед селом Ивановка в Михайловском районе. Два автомобиля встретились "лоб в лоб", сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
Передние части кузовов обеих машин собрались всмятку. У одного из авто от удара вылетела дверь. Подписчик одной из приморских новостных групп сообщил, что в аварии водители выжили. Их буквально успели спасти.
Страшное ДТП в Приморском крае едва не унесло несколько жизней. Видео позаимствовано у Марка Чернослива.! другой источник
Из-за тайфуна "Линлин" на большей территории края выпали сегодня обильные осадки. Вероятно, что в момент столкновения также шел дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU