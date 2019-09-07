Два автомобиля в Приморье столкнулись "лбами" в серьезном ДТП

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-07T11:31:01+03:00

Страшное ДТП произошло в Михайловском районе. Скрин из видео

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Страшное ДТП случилось 7 сентября перед селом Ивановка в Михайловском районе. Два автомобиля встретились "лоб в лоб", сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Передние части кузовов обеих машин собрались всмятку. У одного из авто от удара вылетела дверь. Подписчик одной из приморских новостных групп сообщил, что в аварии водители выжили. Их буквально успели спасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730651" frameborder="0"></iframe> Страшное ДТП в Приморском крае едва не унесло несколько жизней. Видео позаимствовано у Марка Чернослива.! другой источник

Из-за тайфуна "Линлин" на большей территории края выпали сегодня обильные осадки. Вероятно, что в момент столкновения также шел дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU