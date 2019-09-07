2019-09-07T15:16:49+03:00
Общество

Банк «Открытие» поможет в стажировке студентам и трудоустроит выпускников Амурского государственного университета

Финансовая организация внесет вклад в развитие научно-образовательного процесса в ВУЗе
Милана СОКОЛ
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Торжественное подписание соглашение состоялось в рамках ВЭФТоржественное подписание соглашение состоялось в рамках ВЭФФото: Милана СОКОЛ
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Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с Амурским государственным университетом в рамках V Восточного экономического форума. Финансовая организация планирует внести свой вклад в развитие научно-образовательного процесса одного из ведущих учебных учреждений Дальнего Востока, сообщает «КП»-Владивосток».

В церемонии подписания соглашения приняли участие член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и временно исполняющий обязанности ректора Амурского государственного университета Андрей Лейфа. В рамках партнерства финансовая компания поможет в стажировке студентам и трудоустроит выпускников университета. Банк, входящий в ТОП-10 крупнейших кредитных организаций России, окажет содействие в прохождении студентами стажировки и производственной практики в своих структурных подразделениях. Эксперты банка совместно с преподавателями университета займутся подбором кандидатов. Помимо этого специалисты «Открытия» планируют проводить мастер-классы для студентов, участвовать в научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах, проводимых на базе Амурского государственного университета.

– На Дальнем Востоке мы представлены практически во всех регионах. Когда идет такая финансовая экспансия в регион, а мы достаточно много инвестируем в развитие инфраструктуры в городах Дальнего Востока, у нас возникает явная потребность в качественных сотрудниках. Мы заинтересованы в том, чтобы человеческий капитал оставался в регионе, а также в том, чтобы повышалось качество этого капитала. Поэтому банк «Открытие» готов развивать программы обучения совместно с Амурским государственным университетом, отметил член правления банка Александр Пахомов.

Стоит отметить, что банк рассмотрит вопрос о трудоустройстве в своих подразделениях выпускников Амурского государственного университета, которые соответствуют профессиональным требованиям соискателя. «Открытие» внесет вклад в развитие научно-образовательного процесса в ВУЗе и получит новую базу для укрепления своей команды квалифицированными молодыми кадрами.

Амурским студентам помогут трудоустроиться Фото: Милана СОКОЛ

Амурским студентам помогут трудоустроитьсяФото: Милана СОКОЛ

– Банк «Открытие» в свое время уже инвестировал средства в построение системы безопасности нашего университета. Поэтому нынешнее соглашение расширяет границы нашего сотрудничества в плане прохождения, в том числе учебной и производственной практики студентами нашего экономического факультета и факультета информационных систем. Конечно, мы надеемся, что наши выпускники будут востребованы в банке и его филиалах на территории Амурской области,– прокомментировал ВРИО ректора университета Андрей Лейфа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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