Погода во Владивостоке на 8 сентября 2019 года: днем до +27 градусов, облачно

СЕГОДНЯ 03:25 2019-09-08T03:25:39+03:00

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Синоптики предупреждали о том, что на Приморье надвигается филиппинский тайфун «Линлин». Прогноз подтвердился. Ураганный ветер в минувшую ночь не оставил каких-либо сомнений, что штормовое предупреждение было уместным. Сегодня в регионе будет облачно. Локально пройдут умеренные и ливневые дожди. Дневные температуры воздуха в пределах +23+28 градусов. Ветер южный от сильного до очень сильного.

Облачно сегодня во Владивостоке. Преимущественно без осадков. Днем +25+27 градусов. В первой половине дня ветер сильный южный и юго-восточный, во второй – очень сильный.

В Уссурийске в это воскресенье облачно с прояснениями. Утром синоптики прогнозируют небольшой дождь с 40-процентной вероятностью. Днем +26+28 градусов. Ветер южный сильный.

Облачно с прояснениями сегодня и в Находке. Дневные температуры в пределах +25+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный сильный.

ИСТОЧНИК KP.RU