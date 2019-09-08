2019-09-08T06:27:13+03:00
Происшествия

Женщина за рулем Nissan Note насмерть сбила пешехода во Владивостоке

По факту ДТП полицейские проводят проверку
Кристина ГРИН
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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Минувшей ночью в дежурную часть отдела полиции во Владивостоке поступило тревожное сообщение. Очевидцы рассказали правоохранителям о том, что на улице Шевченко произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Сотрудники ДПС выяснили, что водитель Toyota Tundra двигался со стороны Шаморы и притормозил в районе дома 40, а, по улице Шевченко. Тогда из машины вышел мужчина и стал переходить дорогу в неположенном месте. По несчастному стечению обстоятельств в это время по встречной полосе двигался Nissan Note, за рулем которого находилась 36-летняя женщина. Она предприняла все возможные действия, чтобы остановить машину. Но все тщетно.

- В результате 36-летний пешеход получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия. Согласно результатам медицинского освидетельствования, на момент ДТП состояния опьянения у водителя не выявлено, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве также отметили, что по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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