2019-09-08T09:26:12+03:00
Происшествия

ДТП на Партизанском проспекте: столкнулись две машины Toyota Prius, пять человек пострадали

Водитель одной из иномарок госпитализирован с сотрясением мозга
Кристина ГРИН
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Оба водителя неоднократно нарушали правила дорожного движения. Фото: УМВД по Приморскому краю.Оба водителя неоднократно нарушали правила дорожного движения. Фото: УМВД по Приморскому краю.
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Жуткая авария произошла минувшей ночью на Партизанском проспекте. 23-летний водитель, находящийся за рулем Toyota Prius не справился с управлением, когда двигался со стороны улицы Гоголя в сторону Октябрьской. Выехав на встречную полосу, парень допустил столкновение с машиной такой же марки, которая ехала противоположном направлении.

-В результате столкновения пострадали пассажиры Toyota Prius, двигавшегося по своей полосе. Двое мужчин и две женщины в возрасте от 35 до 41 получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Водитель направлен на амбулаторное лечение с сотрясением головного мозга. Водитель Приуса, спровоцировавший ДТП, госпитализирован с ушибом головного мозга.

Сотрудники полиции уже начали проводить по факту ДТП проверку. Уже известно, что оба водителя неоднократно нарушали правила дорожного движения и попадали под административную ответственность. Оба в момент аварии были трезвы. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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