ЧП на дороге: бетонная плита слетела с грузовика и рухнула на машины во Владивостоке

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-08T11:39:57+03:00

Бетонная плита, которая была закреплена на грузовике с краном. Фото: dps.control.

Пока информации о том, что в результате происшествия кто-то пострадал, нет

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Происшествие, как сообщают пользователи социальных сетей, случилось сегодня, 8 сентября в районе остановки Молодежная. Бетонная плита, которая была закреплена на грузовике с краном, слетала со сцецтехники и рухнула на проезжающие рядом иномарки. По предварительным данным, пострадали два транспортных средства. Одну из машин сильно придавило.

К счастью, информации о том, что в результате ЧП кто-то пострадал, нет. Однако автомобилисты потерпели убытки, потому что иномарки придется восстанавливать и приводить в прежний вид в салоне.

Скорее всего после проведения проверки сотрудниками полиции, в отношении водителя крана составят административный протокол и ему придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU