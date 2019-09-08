ЧП на дороге: бетонная плита слетела с грузовика и рухнула на машины во Владивостоке
Происшествие, как сообщают пользователи социальных сетей, случилось сегодня, 8 сентября в районе остановки Молодежная. Бетонная плита, которая была закреплена на грузовике с краном, слетала со сцецтехники и рухнула на проезжающие рядом иномарки. По предварительным данным, пострадали два транспортных средства. Одну из машин сильно придавило.
К счастью, информации о том, что в результате ЧП кто-то пострадал, нет. Однако автомобилисты потерпели убытки, потому что иномарки придется восстанавливать и приводить в прежний вид в салоне.
Скорее всего после проведения проверки сотрудниками полиции, в отношении водителя крана составят административный протокол и ему придется заплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU