Погода во Владивостоке на 9 сентября 2019 года: днем до +28 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 02:36 2019-09-09T02:36:58+03:00

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На погодные условия в Приморье 9 сентября влияет поле повышенного давления. На небе незначительная облачность. Осадков не ожидается. Умеренный ветер преимущественно дует с запада. Температура воздуха от 23 до 28 градусов выше ноля.

Во Владивостоке небольшая облачность. Весь день будет жаркая погода без осадков. Ветер берет направление с запада и северо-запада по силе умеренный. Температура воздуха +27…+29 градусов.

Как и в приморской столице, в Уссурийске погода будет солнечной, без осадков. Западный ветер в умеренных пределах. Температура воздуха +25…+27 градусов.

В Находке на небе небольшая облачность. Осадков, по прогнозу синоптиков, не ожидается. Западный и юго-западный ветер по шкале не превысит отметку «умеренный». Температура воздуха +25…+27 градусов.

Максимальная измеряемая температура приморских вод зарегистрирована в Амурском заливе – 23 градуса со знаком плюс. В заливе Посьета на 2 деления меньше – 21 градус. В бухте Находка 19 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU