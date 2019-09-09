2019-09-09T04:57:53+03:00
Общество

Такую громадину еще не видели: самый большой круизный лайнер в истории России зашел во Владивосток

Судно «Спектр морей» доставило почти 5000 пассажиров
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивосток зашел гигантский лайнерВо Владивосток зашел гигантский лайнерФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Круизный лайнер Spectrum of the Seas сегодня ночью, 9 сентября, пришвартовался во Владивостоке. В российские порты еще никогда не заходило судно таких масштабов - на нем прибыло почти 5000 пассажиров из разных стран, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На круизном судне прибыло около 200 пассажиров из России. Три дня назад они отправились в путешествие из Шанхая. Столько же человек отправятся в круиз и из Владивостока. Дальнейший маршрут «Спектра морей» включает японские берега в Майдзуру и Фукуока. Завершится круиз в Шанхае 14 сентября.

Судно было построено в Германии, а впервые его спустили на воду в апреле этого года. Длина «Спектра морей» 348 метров, ширина 41 метр. Для сравнения стоит сказать, что средняя высота 9-этажного дома порядка 30 метров. Только вообразите, гости лайнера там даже на роликах катаются.

Прежде в российские порты такие громадины не заходили, потому что было ограничение подходного канала. Но не так давно специалисты углубили водный путь у причалов морского вокзала во Владивостоке. Так что теперь подобные большие гости станут не редкостью.

На судне прибыло 5000 пассажиров Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На судне прибыло 5000 пассажировФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Что есть интересного на борту?

На лайнере можно «повисеть» на высоте 90 метров над водой в стеклянной капсуле с панорамным видом. Попробовать себя в симуляторах аэротрубы и серфинга. Попрыгать на батуте с видом на море. Кстати, он же оборудован VR-технологией. Надев гарнитуру, можно «переместиться» во времени и месте даже на соседнюю планету. А еще есть 2-уровневый ресторан. Одновременно он может вместить до 1884 человек. Подают там как восточные, так и европейские блюда.

Палубы 13-16 располагаются на носу судна и являются закрытой зоной. На них находятся люксовые апартаменты Golden и Silver. У гостей этих кают есть собственный лифт, отдельный ресторан и доступ в эксклюзивную зону отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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