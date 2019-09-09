Девушка-подросток пропала без вести больше двух недель назад

СЕГОДНЯ 05:16 2019-09-09T05:16:23+03:00

Ушла из дома и не вернулась

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Шестнадцатилетняя Вероника ушла из дома во Владивостоке больше двух недель назад, 25 августа. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Всех граждан просят оказать помощь в поисках, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

Девушку ищут по приметам: рост около 173 сантиметров, телосложение стройное, волосы темные. Была одета в голубые джинсы, порванные на коленях, белую футболку, джинсовку голубого цвета и светлые кроссовки.

Всех, кто владеет хоть какой-либо информацией о местонахождении подростка просят сообщить по телефонам:

8 (4232) 27 – 26 – 88 – ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU