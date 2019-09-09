Пожарные в Приморье спасли из горящего дома двоих мужчин

СЕГОДНЯ 05:44 2019-09-09T05:44:53+03:00

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Пожарные вывели из горящего дома двух мужчин в селе Струговка Октябрьского района. По предварительной версии возгорание могло произойти из-за несоблюдения правил безопасности при курении. Пожар произошло 8 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре отправили в 21 час 39 минут в службу МЧС. Горела крыша жилого дома, стена веранды и кресло.При разведке спасатели обнаружили двоих мужчин. Пожарные вывели их в безопасное место. На тушение огня у них ушел час. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU