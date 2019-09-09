Зеваки мешали прибытию врачей: девушка скончалась в карете скорой помощи во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-09T06:37:29+03:00

Легковушка столкнулась с грузовиком в результате чего пострадали пассажиры и водитель

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Сегодня, 9 сентября, в районе улицы Катерной грузовой автомобиль Ивеко столкнулся с Тойотой. Двадцатилетняя девушка-пассажирка скончалась в карете скорой помощи. Очевидцы сообщили, что зеваки мешали прибытию врачей, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

За рулем Тойота Аллион находился 21-летний житель Владивостока. Автомобиль двигался по главной дороге в тот момент, столкнулось с грузовиком. Последний выезжал с прилегающей территории.

В результате аварии двоих людей, водителя и пассажира, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Третья пострадавшая - девушка скончалась по пути в больницу.

В социальных сетях появилось множество фото и видео последствий ДТП. Многие люди сбрасывали скорость при проезде на участке для того чтобы заснять происходящее на камеру. В частности из-за этого возникла пробка. Она стопорила проезд скорой помощи. По словам свидетеля, приходилось чуть ли не разгонять зевак.

- Ждали скорую долго, а она проехать не могла из-за смотрящих, зевающих и снимающих. Порой минута решает жизнь человека. Задумайтесь, когда в следующий раз будете останавливаться, чтобы что-то разглядеть. Приходилось, чуть ли не разгонять некоторых! – пишет мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730917" frameborder="0"></iframe> Из-за аварии во Владивостоке образовалась пробка. Видео: dps.control.! другой источник

Причины аварии выясняют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU