2019-09-09T07:33:44+03:00
Общество

В южных районах Приморья энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей

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На минувших выходных в Приморских электрических сетях было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения. Это наибольшее количество отключений в 2019 году, вызванных прохождением тайфуна.

Основной удар пришелся на южные районы Приморья, где произошло около половины всех перебоев в работе оборудования. Основная масса потребителей, отключенных в результате прохождения тайфуна, была переведена на резервные схемы электроснабжения. Наиболее сложная ситуация с восстановлением электроснабжения возникла в Хасанском, Надеждинском районах, Большом Камне.

В понедельник 9 сентября аварийно-восстановительные работы в электросетях продолжаются. Бригады работают в п. Оленевод, Смоляниново, Романовке, Большом Камне. Восстановлением электроснабжения занимается 15 бригад энергетиков. Также специалисты занимаются послеаварийным осмотром, проведением ремонтных работ. Так в Партизанском районе сегодня энергетики восстанавливают проезд к ЛЭП, повреждённым разливом рек, приступают восстановлению смытых опор (потребители ранее переведены на резервное питание).

На остальных территориях Приморья электроснабжение потребителей осуществляетя в штатном режиме.

В воскресенье в пиковый период отключений в аварийно-восстановительных работах было задействовано 58 бригад энергетиков. Проведение осмотров и транспортировка бригад и материалов до места проведения работ в южных районах осложнялись разливами рек, подъемом воды в болотистых местностях. На сегодняшний день остаются затопленными 751 опора линий электропередачи приморского филиала ДРСК.

Напомним, ночью 8 сентября тайфун «Линлин» принёс в Приморье дожди и штормовой ветер с порывами до 37 м/с. Во время штормового ветра в крае произошло отключение пяти линий 110 кВ, шести линий 35 кВ, а также перебои в работе объектов распределительных сетей 6-10 кВ. Наиболее частой причиной многочисленных отключений обрывы провода, падение опор. Массовые нарушения электроснабжения энергетики продолжали фиксировать и после прохождения тайфуна - переувлажнение почвы достигло критической отметки , что приводило к падению деревьев.

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