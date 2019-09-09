«Прям за нами обвалился»: в Приморье рухнул мост
Размытый водой мост рухнул в районе бухты Горностай во Владивостоке. Разрушение едва не утянуло за собой людей на джипе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Случай произошел в воскресенье, 8 сентября.
В выходной день компания приморцев отправились за грибами. Хотели собрать их в районе поселка Щитовой, но для этого нужно было как-то проехать по ветхому мосту. После сильных ливней и шквалистых ветров находился он в плачевном состоянии.
- Когда ехали по нему думали ещё, обвалится или нет. Решили, что нет, так как на бетонных блоках стоял, - поделились грибники.
Проезжали они на джипе. И как только переправились на противоположную сторону, мост рухнул.
- Мы успели проехать в лес. И мост прям за нами, можно сказать, обвалился. Чуть вместе с ним не ушли, - рассказал очевидец.
Рухнул мост в районе Щитовой. Видео предоставлено очевидцами.! другой источник
В глобальной сети, после обрушения моста, стали появляться заявления о том, что многие жители близлежащего поселка частично оказались отрезаны от внешнего мира. Очевидцы утверждают, что по единственному альтернативному проезду, в случае беды не смогут добираться машины скорой помощи или МЧС.
Корреспондент «КП – Владивосток» выяснил, что проезд там действительно только один. И, по сообщениям свидетелей, проехать по нему можно, но только при хороших метеорологических условиях - чтоб дождя не было. В противном случае дорогу размывает и даже автомобили с высокой проходимостью не пройдут.
ИСТОЧНИК KP.RU