Больше, чем у соседей: во Владивостоке построят огромный аквапарк за 10,2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-09T09:20:15+03:00

Под застройку будет отдана часть полуострова Житкова рядом с океанариумом. Фото: многофункциональный семейный центр «Аквапарадайз»

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На Русском острове появится крытый аквапарк, который станет частью многофункционального семейного центра «Аквапарадайз». Сумма вложений – около 10,2 миллиарда рублей, инвестор - резидент СПВ «Истерн Аква Парадайз».

Площадь аквапарка составит 16 тысяч квадратных метров (для сравнения: аквапарк в Хабаровске будет занимать 14,5 тысячи квадратных метров). Прогнозируемая загрузка – две тысячи посетителей в день, пропускная способность – 900 человек в час. По данным Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), объект создаст 115 рабочих мест.

Аквапарк – это лишь часть грандиозного проекта по созданию многофункционального семейного центр «Аквапарадайз». Здесь появится четырехзвездочная гостиница на 80 номеров, торгово-рекреационная зона с фудкортом, кинотаетром, торговыми площадями, ресторан с панорамным остеклением, яхт-клуб, вокзал местного морского сообщения и парковка на 1,2 тысячи машиномест.

Под застройку будет отдана часть полуострова Житкова рядом с океанариумом. Возвести центр планируют за 2,5 года. Срок окупаемости – пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU