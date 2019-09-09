2019-09-09T13:51:05+03:00
Общество

Иванец вину не признает: военный суд этой осенью огласит приговор экс-ректору ДВФУ

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Флотский военный суд вынесет приговор Сергею Иванцу в октябре 2019 годаФлотский военный суд вынесет приговор Сергею Иванцу в октябре 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Флотский военный суд 21 октября огласит решение по делу Сергея Иванца. Экс-ректору ДВФУ грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Судебное разбирательство ведется с декабря 2017 года. В течение этого времени дело Иванца переквалифицировали несколько раз. Пока обвинение окончательно не остановилось на уголовной статье 160 части 4 «Присвоение или растрата». Вместе с бывшим ректором перед судом предстали и его коллеги по цеху: проректор по экономике и финансам ДВФУ Виктор Атаманюк, проректор по науке и инновациям ДВФУ Алексей Цхе, проректор по связям с федеральными органами власти ДВФУ Игорь Сиротин. А также директор ООО "Винтегра проекты" Сергеем Карлявиным и некий Никита Смуров. Всех их, исключая экс-ректора, подозревают в пособничестве в присвоении или растрате чужого имущества.

- Подсудимые Иванец, Смуров, Карлявин вину свою не признали. Сиротин вину свою признал, а Атаманюк и Цхе признали вину свою полностью и активно способствовали раскрытию и расследованию преступления. Сторона обвинения просила признать всех подсудимых виновными в совершенном ими преступлении и и назначить им наказания в виде лишения свободы со штрафом, - пишет пресс-служба Тихоокеанского флотского военного суда.

Ко всему прочему гособвинение требует запретить Иванцу, Цхе, Атаманюку, Сиротину работать в государственных и муниципальных учреждениях на должностях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. А Смурова и Карлявина лишить права заниматься деятельностью, связанной с заключением, исполнением государственных и муниципальных контрактов и договоров, а также договоров субподряда.

Сторона защиты в свою очередь считает, что вина Иванца не была доказана, поэтому просит оправдать их подзащитного. Вместе с ним посчитать невиновным Карлявина. Прекратить уголовное преследование Смурова, потому что его обвинение, по их словам, неправильное. И не лишать свободы Сиротина, Цхе и Атаманюка.

- Подсудимого Сиротина оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а в случае признания его вины, назначить ему наказание не связанное с лишением свободы. Подсудимым Цхе и Атаманюку назначить наказание не связанное с лишением свободы,- прозвучали позиции адвокатов.

Сергей Иванец все еще сидит под домашним арестом. Ранее ему были предъявлены меры пресечения: подписка о невыезде и выплата одного миллиона рублей.

Напомним, что расследование по делу Иванца началось из-за информационно-технической системы "Электронный университет". Контракт по проекту был заключен на сумму свыше 647 миллионов рублей еще в 2011 году. Новая система должна была автоматизировать услуги для университета: электронную библиотеку, электронный бухучет, возможность заказать любую справку для студента и так далее. Заказ состоял из пяти этапов, однако его реализация прекратилась еще на третьем. Зато документы о его полном исполнении были подписаны, а подрядчику выплатили 20 миллионов рублей. По версии, озвученной в СМИ, Иванец дал своим подчиненным указание подготовить фальшивые акты сдачи-приема и перевести исполнителю деньги, сообщило ИА PrimaMedia.

Разбирательство проводится флотским военным судом в связи с тем, что в материалах дела были данные, попадающие под государственную тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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