Погода во Владивостоке на 10 сентября 2019 года: днем до +26 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 02:37 2019-09-10T02:37:17+03:00

Поле повышенного давления влияет на метеоусловия в Приморском крае

Изменить размер текста: A A

На погоду в Приморье сегодня, 10 сентября, влияет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер преимущественно берет направление с запада. Температура воздуха 23…28 градусов выше ноля.

Во Владивостоке осадков не ожидается. На небе переменная облачность. Северо-западный и западный ветер по шкале скорости не превысит отметку «умеренный». Температура воздуха +24…+26 градусов.

Как и в приморской столице, в Уссурийске переменная облачность, без осадков. Южный ветер в течение дня может от слабого усилиться до умеренного. Температура воздуха +25…+27 градусов.

В Находке сегодня переменная облачность. В ближайшие сутки, по прогнозу синоптиков, осадки не выпадут. Северо-западный и западный ветер в умеренных пределах. Температура воздуха +25…+27 градусов.

Равная температура приморских вод зарегистрирована сегодня в заливе Посьета и Амурском заливе – 22 градуса со знаком плюс. В бухте Находка 20 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU